الطيران المدني يعلن عن رفع رسوم العبور في الأجواء السورية بنسبة 50%

رفعت مؤسسة الطيران المدني السوري بدلات الخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة للطائرات التي تحلق في الأجواء السورية بنسبة 50 بالمئة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، لفت مدير مؤسسة الطيران المدني إياد زيدان إلى أن "القرار يهدف إلى تحسين إيرادات المؤسسة والاستفادة من الموقع المتميز لسورية في خريطة حركة الطيران المدني"، موضحًا أن التعديل الجديد ينص على أن يستوفى 150 دولاراً "كرسم مقطوع" على مرور أي طائرة في الأجواء السورية في المرة الواحدة والتي لا يزيد وزنها على 75 طناً فيما يتم استيفاء 1ر2 دولار عن كل طن زيادة للطائرات من وزن 76 طناً ولغاية وزن 200 طن و4ر2 دولار لكل طن للطائرات من وزن 201 طن وما فوق.

وعن الشركات العابرة للأجواء السورية والتي تستخدم المطارات السورية، رأى زيدان أن "الشركات التي تمر وتهبط بالمطارات السورية هي الإيرانية وفلاي العراقية فيما يقتصر عبور الأجواء السورية على شركات الخطوط العراقية والخطوط الجوية اللبنانية "الميدل إيست" والخطوط القطرية".

وأكد أن الأسعار الجديدة "موضوعية ومتناسبة مع الأسعار في دول الجوار وربما تكون أقل منها"، مبيناً أن "الإيرادات التي حققتها المؤسسة نتيجة عبور الأجواء السورية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3 ملايين دولار".