البنك الدولي والعراق يوقعان على اتفاقية قرض لتحسين الطاقة الكهربائية

وقع ​العراق​ و​البنك الدولي​ على اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين ودعم مشاريع الطاقة في المناطق الجنوبية من البلاد.

ولفت وزير المالية العراقي ​فؤاد حسين​ إلى أن "الاتفاقية تأتي ضمن العمل المشترك مع البنك الدولي لدعم المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين، وأساسا لدعم مشاريع ​الطاقة الكهربائية​ في المحافظات الجنوبية"، موضحًا أن "البلاد لديها مشاكل ليس في الإنتاج وإنما في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية"، مضيفًا: "هذه الاتفاقية هي جزء من الحل لمشكلة الخدمات في محافظة ​البصرة​ والمحافظات المجاورة لها".

من جانبها، اعتبرت ممثلة البنك الدولي يارا سالم أن "المشروع سيخدم المحافظات الجنوبية التي تعاني من مشكلة التوزيع ونقل الطاقة الكهربائية، وتشمل محافظات البصرة وذي قار والمثنى بالإضافة إلى محافظة ميسان"، منوهة بأن "قيمة القرض المتفق عليه 200 مليون دولار وبفترة إنجاز للمشروع تمتد لـ5 سنوات، وأن سداد القرض سيكون على فترة ما بين 10 إلى 15 عاما".

يذكر أن العراق يعاني من انقطاعات متكررة في الطاقة الكهربائية تزداد في فصل الصيف مع ارتفاع ​درجات الحرارة​، ما يدفع بالمواطنين إلى الاستعانة ب​المولدات​ الأهلية والمنزلية لسد النقص في الطاقة.