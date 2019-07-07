البرهان: سنحل المجلس العسكري السوداني بعد تشكيل المجلس السيادي

أكّد رئيس ​المجلس العسكري​ الحاكم في ​السودان​ الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​ أنه "يجب توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من المرحلة الراهنة. التخطيط الآن يتم لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد وقد يبتعد العسكر من الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى"، مشيرًا إلى أن "لا جفاء بين ​القوات​ النظامية والمواطنين ونثق ألا علاقة لأعضاء المجلس العسكري بما حدث بفض الاعتصام. فمن أمر بفض الاعتصام قيد الاعتقال".

ولفت البرهان إلى أنه "تم إعفاء النائب العام السابق بسبب تأخره بتوجيه الاتهام لرموز نظام. وسنتشاور مع شركائنا ب​قوى الحرية والتغيير​ بشأن أسماء المجلس السيادي"، موضحًا "أننا سنحل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي لكننا لم نتفق حتى الآن على مرشحي المجلس العسكري للمجلس السيادي".

وكشف أن "هناك جهات كانت لا ترغب بالتوصل إلى اتفاق في السودان"، منوهًا بأن "هناك جهات سياسية تتربص بالثورة".