الإعدام لرجل عراقي قتل طليقته بـ"الساطور" وسرق أموالها

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، أن الهيئة الثانية لمحكمة جنايات البصرة قضت بالإعدام شنقًا على مدان أقدم على قتل طليقته لوجود خلافات سابقة بينهما بواسطة "ساطور" بحسب اعترافاته، وسرقة أموالها، في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.
وأضاف المركز أن "المدان قام بطعن المجنى عليها (طليقته) في البطن، ومناطق متفرقة من جسمها ما أدى إلى وفاتها داخل منزلها"، منوها بأنه "قام بعد قتلها بسرقة خمسة ملايين دينار عراقي تعود لها".
ولفت إلى أن "الحكم بحق المدان صدر وفقا لأحكام المادة 406/1/أ،ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
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