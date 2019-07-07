"طيران أديل" السعودية لن تستمر في طلبية بوينغ 737 ماكس

أعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات، في بيان، أن "شركة الطيران الاقتصادي ​السعودية​ "طيران أديل" لن تمضي في تعهدها بطلب 30 ​طائرة​ من طراز 737 ماكس في ضوء متطلبات الجدول الزمني لشركة الطيران".

وكشفت أنها "ستشغل أسطولا يتألف بالكامل من طائرات "آيرباص إيه320" في ​المستقبل​، وذلك بعد شهور من إعلانها أنها تدرس إلغاء طلبية من بوينغ.

وكانت طيران أديل قد وقعت في كانون الأول التزاما بخصوص شراء 30 طائرة 737 ماكس، مفضلة إياها على ايه 320-نيو.

وكانت بوينغ قد لفتت في وقت سابق إلى أن "التعهد الذي يشمل خيارات شراء 20 طائرة ماكس إضافية، تبلغ قيمته 5.9 مليار ​دولار​ بالسعر الرسمي".

​​​​​وبحسب بوينغ، فإن قيمة الطلبية المبدئية التي شملت خيارات شراء 20 طائرة ماكس إضافية تبلغ 5.9 مليار دولار بالأسعار المعلنة.