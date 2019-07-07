خارجية بريطانيا: على إيران وقف أنشطتها غير المنسقة مع الاتفاق النووي

أكّدت ​وزارة الخارجية البريطانية​ أنه "يجب على ​إيران​ أن توقف أنشطتها غير المنسقة مع التزاماتها في ​الاتفاق النووي​ وأن تتراجع عنها"، مشيرة إلى أن "​بريطانيا​ تنسق مع الجهات الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي عبر لجنة مشتركة".

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