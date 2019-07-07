النشرة: حريق كبير في بلدات الجرد الغربي في صبوبا وحربتا والنيران تلتهم الاشجار الحرجية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأنه "شب حريق كبير في البلدات الواقعة على الجرد الغربي في بلدات صبوبا حربتا وحلبتا والتهمت النيران الاشجار الحرجية والمعمرة من اللزاب والملول والسنديان". وناشد الاهالي في هذه الاثناء كافة السلطات المعنية من ​وزارة الداخلية​ و​الجيش اللبناني​ و​الدفاع المدني​ والطوافات العسركية بالتدخل الفوري للحد من توسع رقعة النيران قبل الوصول للاحياء السكنية.

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