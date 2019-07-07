مالطا تمنع سفينة "آلان كردي" من دخول مياهها الإقليمية

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فاليتا: منعت السلطات المالطية الأحد سفينة "آلان كردي" التابعة لمنظمة إنسانية ألمانية من دخول مياهها الإقليمية، بعدما رفضت السلطات الايطالية في وقت سابق رسو السفينة التي تقل 65 مهاجراً في أراضيها.
وحذر متحدث باسم الجيش المالطي السفينة الأحد من دخول مياه مالطا الإقليمية.
من جهتها كتبت منظمة "سي آي" على تويتر "لا يمكننا أن ننتظر إلى حين أن نصبح بحال طوارئ. علينا أن نعلم من الآن ما إذا كانت الحكومات الأوروبية تدعم موقف إيطاليا. حياة الناس ليست سلعة".
في الوقت نفسه، أعلنت القوات المسلحة المالطية إنقاذ 50 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي على وشك الغرق في منطقة الإنقاذ الرسمية في البحر. ونقل المهاجرون إلى قارب عسكري ومن المتوقع أن يصلوا إلى مالطا مساء الأحد.
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