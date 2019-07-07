فصل إضافي بمدرسة التمريض بدمياط لسد العجز

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على فتح فصل إضافى للإناث بمدرسة التمريض يضم٣٠ طالبة، ليصبح عدد فصول الصف الأول بالمدينة فصلين بإجمالى ٦٠ طالبة، بالإضافة إلى وجود فصل بكل مدرسة بمراكز الزرقا، وكفر سعد، وفارسكور يضم ٣٠ طالبة طبقاً للتعليمات التى حددتها وزارة الصحة والسكان.

ويصبح إجمالى عدد طالبات الصف الأول المزمع قبولهم بمدارس التمريض على مستوى محافظة دمياط ١٥٠ طالبة للعام الدراسي المقبل.

وأكدت منال عوض، حرص المحافظة على سد العجز في هيئة التمريض بالوحدات الصحية والمستشفيات، بهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.