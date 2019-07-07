"مات الجدع".. كاميرا مراقبة وأوراق قضايا وراء مجزرة المحامين بالقليوبية.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لم يتخيل المحامي الشاب أن "شهامته وجدعنته" ووقوفه بجوار صديق عمره بعد واقعة تعرضه لواقعة سرقة ستنتهي بمقتله، ليخيم الحزن على شارع النص بمدينة شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، وسط بكاء وعويل الأهالي، الذين أكدوا أن المجني عليه كان مثالا يحتذى به، فلم يغلق بابه يوما في وجه أحد، ولم يرد سائلا لخدمة أو مشورة.

كانت عقارب الساعة تشير إلي الـ10 صباحًا، عندما وردت مكالمة للمجني عليه محمد زعتر، من صديق عمره "همام" :" الحقني يازعتر مكتبي اتسرق".. لم يكذب الضحية خبرًا، انطلق مسرعًا إلى منطقة شبرا الخيمة، حيث مكتب صديقه، وبداء سويا في تفريغ الكاميرات، والتي قادتهما إلى تحديد أرقام السيارة التي استخدمت في ارتكاب الواقعة، وتصادف رؤيتهما لها خلال مرورهما بمنطقة إبراهيم بك بشبرا الخيمة.

أسرع "محمد وهمام" نحو قائد السيارة، وفور رؤيته لهما فر هاربًا إلي أحد المقاهي مستغيثًا بالأهالي، وأخبرهم بأن الشخصين الذين يتتبعونه يريدان سرقته، ولكن تلك الحيلة لم تنطلي علي الأهالي لمعرفتهم الجيدة بـ"محمد وصديقه همام".

وسط تجمع الأهالي، اختفي السائق من المنطقة، وهو يهدد "والله ماهسيبكم هاقتلكم" وأخذ الصديقان يعيدان الكرة مرة أخرى بحثا عن السيارة، حتى عثرا عليها، لكن هذه المرة كان المتهم مستعدا وأعد كمينا لهما، وفور اقترابهما من السيارة، فوجئا بشخصين يحملان الأسلحة النارية، وأطلقا وابلا من النيران عليهما لتستقر رصاصة بقلب "محمد" ويسقط قتيلًا، وسط بركة من الدماء، ويصاب صديقة بطلق نارى بالكتف.

كان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة القسم.

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جري تشكيل فريق بحث بأشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالفحص والتحري تبين أن المجنى علية يدعي "محمد زعتر"محامى، تعرض بواقعة سرقه مكتبة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها، وبعدها قام بالاتصال بزميله "همام إبراهيم"محامى، لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وأثناء سيرهما، شاهدا السيارة التي تمت بها واقعه سرقة مكتبة.

فسرعان ما أمسكوا بها، ووجدوا بها المسروقات التي سرقت بمكتبه، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة تمكن بالهرب وفوجئوا بعدها بقيام أثنان بالتعدى عليهما بوابل من الطلقات النارية بطريقة مما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالقلب توفي علي أثرها والثانى بالكتف وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة اثنان وآخرين جارى ملاحقتهم وتحديد هم وتولت النيابة التحقيق.

البداية بإخطار تلقاه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بمقتل محامي وإصابة آخر بدائرة القسم.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد زعتر"محامي، تعرض مكتبه للسرقة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها، وبعدها قام بالاتصال بزميله "همام إبراهيم"محامى، لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وأثناء سيرهما شاهدا السيارة التي تمت بها واقعه السرقة.

حاصر المحاميان السيارة، ووجدوا بها المسروقات، ولدى محاولتهما ضبط قائدها، فوجئا بقيام شخصين بإطلاق وابل من الطلقات النارية تجاههما، مما تسبب في إصابة المجنى عليه الأول بطلقة في القلب توفي علي إثرها، فيما أصيب الثاني بطلق ناري بالكتف، وتم نقله لمستشفى ناصر العام.