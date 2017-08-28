نائبة عن قرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى: خطوة على طريق الإصلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 28 أغسطس 2017 12:51 مساءً - قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن قرارات المجلس القومى للتعليم قبل الجامعى، الـ 15 قرارا تهدف إلى إصلاح التعليم الابتدائى والثانوى.

وأثنت النائبة فى بيان صحفى لها اليوم، الإثنين، على قرار تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية فى المدارس الحكومية كمادة نشاط اختياري بالمرحلة الإعدادية، واعتبار مادة الحاسب الآلى مادة نجاح ورسوب فى المدارس الحكومية، وﻻ تضاف للمجموع، بالإضافة إلى اعتبار التربية الفنية مادة نجاح ورسوب بدءا من الصف الثالث الابتدائى وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، دون أن تضاف للمجموع.

وأضافت إيناس عبد الحليم، أن هذه القرارات ستخلق جيلا، يجعل الحاسب الآلى والإنجليزية جزءا من تكوينه، ويغير من النمط التعليمى للطالب ويجعله متميزا بقدر الإمكان، كما أن الاهتمام بالتعليم الفني كان أكبر إنجاز للمجلس القومى، حيث اصدر قرارا بتطوير مناهج التعليم الفنى، وفق منظومة الجدارات المهنية، وهى المنهجية المعتمدة دوليا الآن لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، بجانب السماح للمتسربين من التعليم الحاصلين على الإعدادية، وكذا المفصولين نهائيا من مدارس التعليم الفنى، بالالتحاق بالتعليم المهنى المنتظم.

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وطالبت، بفتح ملف التعليم المهني وتطويره تحت قبة البرلمان فى بداية دور الانعقاد القادم، وطالبت بالانتهاء من قانون التعليم الموحد، كى يكون للبرلمان بصمة فى تاريخ الحياة التعليمية فى مصر.



