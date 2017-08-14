الرئيس السبسى يدعو لالغاء القانون الذى يمنع زواج التونسيات بغير المسلم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365
دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي, في خطاب ألقاه بقصر قرطاج الأحد 13 أغسطس 2017 بمناسبة العيد الوطني للمرأة, إلى تغيير المنشور المتعلق بزواج التونسية بغير المسلم.
واعتبر السبسي أن المتغيرات التي يشهدها المجتمع التونسي, من ذلك سفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة, تقتضي تغيير المنشور الصادر عن وزارة العدل في عام 1973 الذي يمنع زواج التونسيات من الأجانب غير المسلمين.
ودعا السبسي كلا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير العدل غازي الجريبي إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور انف الذكر وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور.
يشار إلى أن المنشور الصادر في عام 1973 يحظر زواج التونسية بالأجنبي غير المسلم.
ولا يتم قانونا إتمام في تونس زواج التونسية بالأجنبي غير المسلم إلا بوثيقة رسمية من دار الإفتاء تثبت اعتناق الأجنبي غير المسلم للإسلام.
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