المقررة الأممية لحقوق الإنسان في ميانمار تبدأغدًا جولة تشمل تايلاند وماليزيا

أعلنت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار يانجي لي، اليوم الأحد، أنها ستبدأ غدًا الاثنين جولة خارجية تشمل تايلاند وماليزيا تستمر حتى 18 يوليو الجاري؛ لجمع المعلومات المتعلقة بتطورات حالة حقوق الإنسان في ميانمار.
وقالت يانجي لي - في بيان لها
وكانت المقررة الأممية قد وجهت في الآونة الأخيرة الكثير من الاتهامات إلى السلطات في ميانمار بشأن أوضاع أقلية (الروهينجيا) المسلمة، واتهمت عددا من قيادات الجيش بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأبرياء هناك.
يشار إلى أن يانجي لي ستقدم تقريرها واستنتاجاتها الخاصة بزيارتها إلى تايلاند وماليزيا إلى الدورة 74 للمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك في أكتوبر المقبل.
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