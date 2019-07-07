الملك سلمان يبحث مع وزير بريطاني "التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة"

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، التعاون الأمني والأوضاع بالمنطقة و"التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة". جاء ذلك خلال استقبال الملك للوزير البريطاني في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة "واس". في جدة اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة "واس". وأضافت الوكالة، أن الطرفين تناولا أيضا "سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق Advertisements رؤية المملكة 2030". وكانت إيران قد هددت مرارا بإغلاق مضيق هرمز في حال منعت من استخدامها لتصدير النفط. وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت مياه الخليج وخليج عمان سلسلة هجمات استهدفت سفنا تجارية وناقلات نفط، لم يتبنّها أي طرف، لكن واشنطن ولندن والرياض حمّلت إيران مسئولية هذه الاعتداءات.

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