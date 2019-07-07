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روسيا تدعو إيران بتهدئة الوضع المحيط بالاتفاق النووي

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دعا ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا إيران إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير، التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي.
وقال أوليانوف - في تصريحات أوردتها اليوم الأحد قناة روسيا اليوم:

"إن روسيا تتفهم الخطوات التي اتخذتها إيران والأسباب التي دفعتها إلى تنفيذها، لكننا ندعوها إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع حول الاتفاق النووي معها".
وكانت طهران قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67% وصولًا إلى 5%.
وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.
 
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