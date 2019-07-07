المتظاهرون بهونج كونج يستأنفون الاحتجاجات بكولون

استكمالا لاحتجاجهم ضد قانون تسليم الجناة للصين يستأنف آلاف من المحتجين معارضتهم لهذا القانون بمقاطعة كولون بهونج كونج منطقة عبر ميناء بهونج كونج وبعيدة عن المقاطعة الرئيسية.

وذلك في سلسلة احتجاجات هي الأطول اعتراضا على القانون المقترح الذي تم طرحه أمام الهيئة التشريعية شبه الديمقراطية في هونج كونج، والذي ستكون

الحكومة قادرة على تسليم مشتبه بهم جنائيا على أساس كل حالة على حدة إلى دول، ليست لديها اتفاق لتسليم المجرمين، مثل البر الرئيسي الصين.

واختار المتظاهرون هذا المكان "كولون" لمناشدة السياح الصينيين الذين يذهبوا دائما هناك في رحلاتهم

التجارية

وقد قدرت الشرطة عدد المشاركين بالاحتجاجات ب 56,000، بينما قال المنظمون أن 230,000 شخص حضروا مرددين بعض الشعارات بالماندرين ليفهمها الصينيون.

وقد أجبرت الاحتجاجات الجارية الحكومة بالفعل على تعليق مشروع القانون. وكان كاري لام المدير التنفيذي لهونج كونج قد قال في وقت سابق أنه ليس هناك جدول زمني لاستئناف المناقشات حول مشروع القانون مشيرا إلى أنه من غير المحتمل أن يمر هذا العام.