تضرر 228 ألف شخص بسبب الفيضانات والعواصف شرقي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة جيانغشي شرقي الصين اليوم الأحد تضرر 228 ألف شخص وإعادة تسكين 6351 آخرين بسبب الفيضانات التي شهدتها المقاطعة نتيجة للعواصف الممطرة.

وذكر مركز السيطرة على الفيضانات في المقاطعة -في بيان اليوم- أن العواصف الممطرة ضربت المقاطعة منذ ظهر الأربعاء الماضي، حيث غمرت مياه الفيضانات خمس

مدن، مشيرا إلى تضرر 14900 هكتار من الأراضي الزراعية وتلف 900 هكتار آخرين.وأضاف المركز أن الفيضانات دمرت 34 منزلا، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 310 ملايين يوان (حوالي 45 مليون دولار).