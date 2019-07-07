دعا مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم الأحد ألمانيا إلى إرسال مدربيين عسكريين وخبراء لوجيستيين وفنيين لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية - التي يقودها الأكراد - في الحرب التي تخضوها ضد مسلحي جماعة (داعش) الإرهابية.
وقال جيفري في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية وصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية - بحسب ما نقل
وأوضح أن القوات لن تكون بالضرورة في حاجة للانخراط في قتال مع مسلحي (داعش) بشكل
جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي كان في مهمة إلى برلين - أمس الأول الجمعة - من أجل الحصول على تعهدات من الحكومة الألمانية بالدعم العسكري والمادي.. حيث قال لوسائل إعلام المانية "نحن نبحث عن متطوعين يرغبون في المشاركة هنا بين شركاء التحالف الآخرين"، مضيفا أنه لم يطلب عددا محددا من الجنود.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا يدعو ألمانيا لإرسال عسكريين لمساعدة (قسد) في محاربة (داعش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.