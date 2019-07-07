المبعوث الأمريكي إلى سوريا يدعو ألمانيا لإرسال عسكريين لمساعدة (قسد) في محاربة (داعش)

دعا مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم الأحد ألمانيا إلى إرسال مدربيين عسكريين وخبراء لوجيستيين وفنيين لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية - التي يقودها الأكراد - في الحرب التي تخضوها ضد مسلحي جماعة (داعش) الإرهابية.



وقال جيفري في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية وصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية - بحسب ما نقل

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موقع /دويتش فيله/ الإخباري -: "نحن نريد قوات برية من ألمانيا لاستبدال جنودنا بشكل جزئي"..مشيرا إلى أنه يتوقع الحصول على رد من الحكومة الألمانية خلال الشهر الجاري.



وأوضح أن القوات لن تكون بالضرورة في حاجة للانخراط في قتال مع مسلحي (داعش) بشكل

مباشر، لكنه قال إنه لا ينبغي استبعاد حدوث مواجهة حيث يتوجب على القوات البرية الاستعداد للدفاع عن نفسها.



جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي كان في مهمة إلى برلين - أمس الأول الجمعة - من أجل الحصول على تعهدات من الحكومة الألمانية بالدعم العسكري والمادي.. حيث قال لوسائل إعلام المانية "نحن نبحث عن متطوعين يرغبون في المشاركة هنا بين شركاء التحالف الآخرين"، مضيفا أنه لم يطلب عددا محددا من الجنود.