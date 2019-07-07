ارتفاع عدد الموقعين على اتفاقية التجارة الحرة القارية إلى 54 دولة

ارتفع عدد الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة القارية

ووقع رئيس بنين باتريس تالون على وثيقة انضمام بلاده لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز النفاذ في الثلاثين من مايو الماضي عقب إقرارها من جانب برلمانات 22 دولة أفريقية.

ومن جانبه .. أبدى رئيس النيجر محمد إيسوفو سعادته بانضمام نيجيريا إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية

ومن المقرر أن يطلق زعماء الدول المشاركون في "قمة نيامي" ما يسمى الأدوات التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية ومن بينها قواعد المنشأ ، التسهيلات الجمركية ، آلية رصد وإلغاء الحواجز غير الجمركية ، ونظام التسوية والدفع الرقمي، ومرصد التجارة الأفريقي.

الأفريقية إلى 54 دولة بعد توقيع نيجيريا وبنين عليها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الاستثنائية التي بدأت أعمالها في وقت سابق اليوم الأحد بنيامى عاصمة النيجر وتستمر حتى يوم غد الاثنين.ووقع رئيس بنين باتريس تالون على وثيقة انضمام بلاده لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز النفاذ في الثلاثين من مايو الماضي عقب إقرارها من جانب برلمانات 22 دولة أفريقية.ومن جانبه .. أبدى رئيس النيجر محمد إيسوفو سعادته بانضمام نيجيريا إلى اتفاقية التجارة الحرة القاريةالأفريقية .. قائلا : "إن انضمام نيجيريا – التي تعد أحد أكبر الاقتصاديات الأفريقية – سوف يوفر قوة دافعة للاتفاقية".ومن المقرر أن يطلق زعماء الدول المشاركون في "قمة نيامي" ما يسمى الأدوات التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية ومن بينها قواعد المنشأ ، التسهيلات الجمركية ، آلية رصد وإلغاء الحواجز غير الجمركية ، ونظام التسوية والدفع الرقمي، ومرصد التجارة الأفريقي.

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