البرهان: حل المجلس العسكري في السودان بعد تشكيل مجلس السيادة

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، وجود جهات سياسية تتربص بالثورة السودانية، متعهدا بأن المجلس الانتقالي سيتم حله بعد تشكيل مجلس السيادة. وأوضح البرهان خلال تصريحات صحفية، أن التخطيط الآن لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد، مبينا أنه لم يتم الاتفاق بعد على الأسماء المرشحة من المجلس العسكري للمجلس السيادي. ولفت إلى أن المجلس يتشاور مع قوى الحرية حول الأسماء المرشحة للمجلس السيادي، مشددا في الآن ذاته على أن الأشخاص المتورطين في فض اعتصام القيادة في الخرطوم قيد الاعتقال.



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