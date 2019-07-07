الأسد ووزير خارجية عمان يبحثان أوضاع المنطقة

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية على حسابها الرسمي على "تويتر": "الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، حيث نقل معاليه تحيات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان".

وأضافت الوزارة "جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

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وحضر اللقاء وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.

وعلى الصعيد نفسه، بحث المعلم مع بن علوي والوفد المرافق، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المختلفة التي تستهدف شعوبها، حيث كانت وجهات النظر متفقة على ضرورة التنسيق والتشاور الدائم بما يساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار.