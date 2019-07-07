إيران: ناقلة جبل طارق لم تكن متجهة إلى سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يوليو 2019 04:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يوليو 2019 04:12 مساءً - مشاركة

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قالت السلطات الإيرانية إن ناقلة النفط التي اعترضتها بريطانيا في منطقة جبل طارق، الخميس، لم تكن متجهة نحو سوريا.

وصرح نائب وزير الخارجية عباس عراقجي للصحفيين اليوم الأحد بأن “وجهة ناقلة النفط لم تكن لسوريا”.

قال عراقجي إنه لا يوجد قانون يسمح للسلطات في جبل طارق بإيقاف الناقلة واصفا ما حدث بأنه “قرصنة”.

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واعترضت السلطات ناقلة النفط العملاقة (غريس 1) الخميس قائلة إنها تعتقد أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال نقل شحنة من النفط الخام الإيراني إلى سوريا.

وذكرت السلطات الإسبانية أن عملية الاستيلاء جاءت بناء على طلب من الولايات المتحدة.

جاء ذلك وسط توترات متصاعدة بشأن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2015.