العاهل السعودي يستقبل وزير المالية البريطاني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يوليو 2019 04:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يوليو 2019 04:12 مساءً - مشاركة

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استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة، الأحد، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

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حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان.

كما حضره القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، والمستشار الخاص لوزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.