كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تدعو إيران للعدول الفوري عن أنشطتها النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، إن إيران خالفت بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015 وعليها التوقف فورا والعدول عن أنشطتها.

وقال المتحدث "انتهكت إيران بنود الاتفاق... وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالاتفاق بالكامل فإن على إيران التوقف على الفور والتراجع عن كل الأنشطة التي تخالف التزاماتها. ننسق مع أطراف الاتفاق النووي الأخرى بشأن الخطوات التالية وفقا لبنود الاتفاق".

الإتحاد الأوروبي يدعو إيران لوقف التصعد

بدورها قالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتجيتش، الأحد، قلقون للغاية من تجاوز إيران مستوى التخصيب إلى أكثر 3.67%.

Advertisements

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران بشدة إلى وقف التصعيد والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، مضيفاً "ننتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي "نتشاور مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات المقبلة بمقتضى الاتفاق النووي".