كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد داعشي بريطاني يؤكد: مازلت فخور بإبني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر والدا الداعشي البريطاني "الجهادي جاك" على أن ابنهما هو "طفل لائق لم يرتكب أي خطأ" - بعد أن تم إدانته لإرساله نقودًا إلى سوريا.

وغادر مقاتل داعش جاك ليتس، 23 عامًا، منزله من الطبقة المتوسطة في أوكسفورد في عام 2014 وهو الآن في السجن في شمال سوريا حيث تحتجزه السلطات الكردية.

أُدين والدي الإرهابي جاك الشهر الماضي بتهمة تمويل الإرهاب عن طريق إرسال 223 جنيهًا إسترلينيًا إلى ابنهما في عام 2015، وحكم عليهم بالسجن لمدة 15 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وخلال مقابلة مع الأوبزرفر، قال السيد ليتس: "من الجيد أننا لسنا في السجن، أعتقد أنه على الأقل إذا كنت في السجن، فأنت تعلم أنه لا يوجد شيء يمكنك القيام به."

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بدلًا من ذلك، يقاتل والدا الجهادي جاك بشدة لإحضار ابنهما إلى المنزل لمواجهة العدالة من معسكر السجن حيث تم احتجازه لأكثر من عامين دون محاكمة.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز الشهر الماضي، قال جاك إنه "يحب العودة إلى المنزل" لكنه اعترف بأن ذلك غير مرجح، مضيفًا أنه "لا ينوي تفجير [الشعب البريطاني]".

وقال لبي بي سي إنه كان مستعدًا ذات يوم لتنفيذ هجوم انتحاري وأنه "بالتأكيد عدو لبريطانيا".