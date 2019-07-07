كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم على كاظم الساهر بعد إعلانه إحياء حفلين في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحيي المطرب العراقى كاظم الساهر حفلين غنائيين في الدوحة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات 16 و17 أغسطس المقبل.

Advertisements

وتعرض المطرب العراقى لهجوم شديد من متابعيه وجمهوره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلانه عن إقامة حفلين بدولة قطر، فالبعض قال له «مافى غيرك بيروح يغنى في قطر» وآخرون قالوا له «ماتوقعناها منك يا قيصر».

وكانت آخر أعمال المطرب العراقى أغنية سينجل تحمل عنوان «حدثينى» من كلمات محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى.