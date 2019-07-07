كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملف دعم الإرهاب وتمويله ينتظر أمير قطر في البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر أمير قطر تميم بن حمد في زيارته المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن واجتماعه بالرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء ملفات ساخنة ستتم مواجهته بها وعلى رأسها دعم بلاده للإرهاب وعلاقاته مع شيخ الفتنة يوسف القرضاوي ومحاولاته التغلغل داخل وسائل الإعلام الأمريكية لخدمة أجندته التخريبية.

وفي هذا الشأن، قال موقع «تانون هول» الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب سيكون على موعد تاريخي لإنقاذ العالم من شرور قطر ودعمها المستمر للإرهاب الدولي، وذلك خلال اللقاء الذي يجمعه بأميرها تميم بن حمد بعد غد الثلاثاء.

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وأشار الموقع إلى أن ترامب قد يكون على موعد مع تعزيز مكانة الولايات المتحدة مرة أخرى، وذلك حال ضغطه على أمير قطر لإنهاء دعم الإرهاب على مستوى العالم.

وأوضح الموقع أن قطر تعتبر ممولة الإرهاب الدولية الرئيسية، وذلك عن طريق دعمها المنظمات المتطرفة مثل حماس والإخوان المسلمين، وهي الأمور التي تجعل من ضغط ترامب على الدوحة في هذا الأمر بمثابة مطلب عالمي.

وقال الموقع إنه يمكن للرئيس ترامب أيضاً مناقشة تجاهل قطر الالتزامات التي تم التعهد بها مع الولايات المتحدة للمساعدة في ضمان عمليات الطيران الدولية العادلة والمحددة في اتفاقيات التجارة في الأجواء المفتوحة.