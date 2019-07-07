مسؤول إندونيسي يشجع العمال المهاجرين على الادخار من أجل مستقبلهم

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شجع مسؤول من هيئة الخدمات المالية الإندونيسية (OJK)، التي تنظم وتشرف على الخدمات المالية في البلاد في قطاعات البنوك وأسواق رأس المال وقطاع الصناعة المالية غير المصرفية، العمال المهاجرين الإندونيسيين في تايوان على الادخار من أجل مستقبلهم.

وقال "سارجيتو"، نائب مفوض هيئة الخدمات المالية الإندونيسية للتعليم وحماية المستهلك، لمحطة "CNA"، إنه قال أمام جمهور من نحو 300 عامل إندونيسي مهاجر في برنامج للتعليم المالي في تايبيه - عاصمة تايوان -، اليوم الأحد: "عدم شراء منتجات باهظة الثمن عندما يكون لديك فقط مبلغ محدود من المال ويرجى توفير المال لمستقبلك".

مستشهدا بالتايوانيين كعاملين كادحين، أعرب عن أمله في أن العمال الإندونيسيين في تايوان يمكن أن يتعلموا من التايوانيين أن يكونوا مقتصدين وأن لا يكونوا مستهلكين.

وأضاف "سارجيتو"، أن أهمية تخطيط العمال المهاجرين لمستقبلهم هي في نهاية المطاف أنهم سيعودون إلى إندونيسيا بعد الانتهاء من العمل في تايوان، موضحًا، أنه إذا خططوا جيدًا، فقد يتمكنون حتى من تأسيس أعمال عندما يعودون إلى بلادهم.

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كما حذر "سارجيتو"، العمال المهاجرين من عدم التورط في استثمارات غير قانونية أو مشكوك فيها.

وأشار إلى أن: "نحن في هيئة الخدمات المالية الإندونيسية OJK ملتزمون بتعليمهم - العمال المهاجرين الإندونيسيين - بشأن مواردهم المالية ونذكرهم أيضًا بأن يكونوا حذرين من مخططات الاستثمار غير القانوني".

وقال "سارجيتو"، إن التركيز هو أن نكون حذرين ومتحمسين بشأن إدارة أموالهم، مضيفًا أنه إذا كانوا يرغبون في الاستثمار، فعليهم الاستثمار في الاستثمارات القانونية وتوخي الحذر في الاستثمارات مع وعود بعوائد أعلى بكثير، والتي قد تكون غير قانونية أو عمليات احتيال.

وأوضح: "هناك الكثير منها - عمليات الاحتيال -، فهي لا تصيب الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة فحسب، بل تستهدف أيضًا الأشخاص ذوي الدخول الأعلى".

ولفت "سارجيتو": "كجزء من البرنامج التعليمي، وصف ممثلو أحد أكبر البنوك في إندونيسيا، بنك نيجارا إندونيسيا (BNI)، وكيف يمكن للعمال المهاجرين وضع أموالهم في البنك، وتحويل أموالهم، وغيرها من الخدمات أو المنتجات المتاحة لهم".