كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملات التنكيل بسكان العيسوية بالقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملات تنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين من سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وقال عضو لجنة المتابعة فى البلدة رائد أبو ريالة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة اليوم وداهمت العديد من أحيائها وشرعت بتوقيف مركبات المواطنين والتدقيق بأوراقها وببطاقات الشبان وحررت العديد من المخالفات.

وتمركزت قوة عسكرية أخرى على مدخل البلدة الرئيسى لتوقيف الحافلات ومركبات المواطنين والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية.

يذكر أن أهالى العيسوية نظموا وقفة احتجاجية فى البلدة يوم الخميس قبل الماضى ضد الاقتحامات اليومية للبلدة قمعتها قوات الاحتلال وأعدمت خلالها الشاب محمد سمير عبيد وأصابت آخرين، لكنها لم تكتف وواصلت دهم منازل المواطنين والتنكيل بهم واعتقال عدد كبير من الشبان؛ الأمر الذى يتسبب بتوتير الأجواء فى البلدة.

فى سياق آخر، استدعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، خمسة مواطنين مقدسيين فى حى وادى ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، لمراجعة بلدية الاحتلال.

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وأفاد عضو لجنة الدفاع عن عقارات وأراضى بلدة سلوان خالد الشويكى بأن شرطة الاحتلال ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال داهمت خمسة منازل فى حى وادى ياصول، وسلمت أصحابها إخطارات لمراجعة البلدية بحجة البناء دون ترخيص.

يشار إلى أن أكثر من 80 منزلا آخر أُخطرت بالهدم فى نفس الحي.

ويعد حى سلوان، أحد أقدم الأحياء فى مدينة القدس المحتلة، وتحيط به المستوطنات من كل جانب، ويمنع الاحتلال عمليات البناء فيه بالمطلق، ويقوم بشكل مستمر بهدم المنازل الفلسطينية فيه، بهدف تهويد حى سلوان بشكل كامل، إلا أن عمليات الهدم والترحيل للفلسطينيين تواجه بصمود من قبل الفلسطينيين الذين يتصدون لكل محاولات الاقتلاع والترحيل من قبل الاحتلال من خلال التشبث بأرضهم ورفضهم الرحيل عنها على الرغم من الهدم والاعتقال والتشريد.

وكان الشويكى قد أوضح فى تصريح سابق أن الاحتلال يهدف من خلال هدم البيوت فى حى وادى ياصول، إلى بناء قرى سياحية على أنقاض الأبنية والممتلكات الفلسطينية.

من ناحية أخرى، أفاد مركز قلنديا الإعلامي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فادى عدوان واحتجزت والده لساعات خلال عودتهما من زيارة عائلية بالقرب من مخيم دير عمار شمال غرب رام الله مساء أمس.