كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاض باكستاني يرد على فيديو ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد القاض الباكستاني، أرشاد مالك، اليوم الأحد، على فيديو تدعي فيه ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بأنه دليل على وجود ضغوط لإدانة شريف بتهمة الفساد.

وقال بيان صادر عن القاضي أرشد مالك، تم إذاعته على راديو باكستان الحكومي، إن الفيديو يتعارض مع الحقائق وخارج السياق.

وادعى مالك: "تلقيت عروضًا من الرشاوى عدة مرات عندما كنت أستمع إلى قضايا نواز شريف وأفراد أسرته، كما هددت بعواقب وخيمة في حالة عدم التعاون".

وحسبما أوردت وكالة "الأناضول"، أضاف القاضي، أنه رفض كل هذه الرشاوى والتهديدات.

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لكن القاضي لم ينكر أنه التقى ناصر بوت، الزعيم المحلي الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) - حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) هو حزب سياسي باكستاني يصنف على أنه حزب يمين وسط. يرمز حرف (ن) إلى جناح نواز. انشق الحزب من حزب الرابطة الإسلامية. يرأس الحزب نواز شريف -، وشقيقه عبد الله بوت، الشخص الذي قيل إنه صور مقطع الفيديو الخاص به.

وأوضح مالك: "ناصر بوت وشقيقه عبد الله بوت هم من سكان مدينة روالبندي حيث أعيش أيضًا وقد عرفته منذ فترة طويلة، وقد قابلني عدة مرات".

وادعى، أن المحادثة في الفيديو تم تجميعها من عدة مناسبات وتم تقديمها خارج السياق.

وجادل القاضي كذلك، بأنه حكم ضد شريف على أساس الأدلة وأنه لم يضغط عليه أحد.

وأكد "مالك"، أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم السبت مريم نواز وعرض شريط الفيديو كان يهدف إلى إثارة الجدل حول الحكم على أهداف سياسية.