كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو عن خطوة إيران بالتخصيب: "بالغة الخطورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن زيادة إيران في تخصيب اليورانيوم خطوة خطيرة للغاية ودعا أوروبا مرة أخرى إلى فرض عقوبات عقابية على طهران.

جاءت تصريحات نتنياهو بعد أن قالت إيران إنها مستعدة تمامًا لتخصيب اليورانيوم على أي مستوى وبأي مبلغ، في تحدٍ إضافي لجهود الولايات المتحدة للضغط عليها بالعقوبات وإجبارها على إعادة التفاوض على صفقة نووية مع القوى العالمية عام 2015.

وفي مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة، قال مسؤولون إيرانيون كبار إن طهران، التي نفت سعيها للحصول على أسلحة نووية، ستواصل تخفيض التزاماتها كل 60 يومًا ما لم يتحرك الموقعون على الاتفاقية لحمايتها من العقوبات الأمريكية.

وأكد نتنياهو في تصريحات علنية أمام مجلس وزرائه "هذه خطوة خطيرة للغاية".

وأضاف "لقد انتهكت إيران وعدها الرسمي بموجب مجلس الأمن الدولي بعدم تخصيب اليورانيوم إلى ما دون مستوى معين".