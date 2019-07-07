كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استئناف الاحتجاجات الإثيوبية الإسرائيلية بعد توقف مؤقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأطلق ضابط شرطة خارج الخدمة الرصاص على سليمان تيكا في حيفا يوم 30 يونيو الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد والتي تضمنت في بعض الأحيان العنف وتدمير الممتلكات.
تلاشت الاحتجاجات يوم الأربعاء بعد أن طلبت عائلة تيكا إيقاف المظاهرات إلى ما بعد فترة الحداد التي استمرت سبعة أيام، والتي تنتهي يوم الأحد.
طلبت العائلة أن تبقى الاحتجاجات خالية من العنف وقالت إنه سيتم التخطيط لإقامة مراسم تذكارية رسمية.
يوم السبت، عقد قادة المجتمع الأثيوبي اجتماعًا وقرروا استئناف المظاهرات التي تبدأ يوم الاثنين، وفق ما أوردته القناة 12.
ومن المقرر تنظيم احتجاج يوم الاثنين عند تقاطع عزريلي في تل أبيب، وهو مسرح لأسوأ أعمال العنف في الأسبوع الماضي.
"وصرح المنظمون: "سنخرج حتى لا يكون هناك سليمان آخر، إننا نتفهم طلب الأسرة، لكن هذا الاحتجاج لا يتعلق بسليمان تيكا، بل يتعلق بسليمان تيكا المقبل".