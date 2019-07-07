كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفيد نيلسون مانديلا ينتقد "العنصرية الإسرائيلية" بعد مقتل الشاب الأثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم حفيد البطل المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا إدانة "للفصل العنصري الإسرائيلي"، في تعبير رفيع المستوى عن التضامن بين جنوب إفريقيا والفلسطينيين.

وأدلى زويليفيل مانديلا، عضو البرلمان عن المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، بتصريحات أمس السبت في معرض فلسطين، وهو حدث سنوي في لندن يهدف إلى عرض التاريخ والتراث والثقافة الفلسطينية.

وقال مانديلا في خطاب ألقاه أمام جمهور كبير، إن قانون الدولة القومية الصادر عام 2018 والذي يعلن أن إسرائيل هي موطن تاريخي للشعب اليهودي "أكد على ما عرفناه دائمًا بأن الشخصية الحقيقية والواقع لإسرائيل: إسرائيل دولة عنصرية".

كما أوضح ما شكل الفصل العنصري بالنسبة إلى السود من إنشاء تحفظات إلى مصادرة الأراضي والاعتداء اليومي على الكرامة.

"وتابع: "كل هذه الخصائص كانت موجودة في إسرائيل، فالفصل العنصري موجود منذ بدايتها ولكن تم الآن تدوينه ومنحه الوضع الدستوري والتعبير بموجب قانون الدولة القومية".