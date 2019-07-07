كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوريون بلبنان يواجهون أوامر بهدم المنازل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقد أصبح منزل "ديما الكنج" الآن كومة من الأنقاض والمعدن الملتوي، فقد كان مجرد كوخ خرساني بالقرب من الحدود اللبنانية، وقد قضت خمس سنوات في محاولة لحياة مريحة لأطفالها بعد أن فروا من الحرب في سوريا، ولكن بناءً على أوامر الجيش، كان عليها أن تحطمه.

فقالت "الكنج" وهي واقفة في الغرفة التي كانت مستوية على الأرض في بلدة عرسال اللبنانية النائية: "كل عام، قمنا بتركيب شيء تلو الآخر حتى نتمكن من العيش في ما تسميه منزلًا، ولكن الآن، لم يتبق شيء".

وكانت كانج من بين الآلاف من اللاجئين السوريين الذين سوف تتعثر بهم قرارات الحكومة بتفكيك "الهياكل شبه الدائمة" في شرق لبنان، حسب وكالات الإغاثة.

ويمكن أن يصبح ما لا يقل عن 15000 طفل بلا مأوى.

ويشدد لبنان تطبيق قواعد العمل والإسكان - والتي تم تجاهل بعضها لسنوات - على أكثر من مليون لاجئ سوري. كما كثف السياسيون اللبنانيون دعواتهم للسوريين بالمغادرة.

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قال سبع منظمات إغاثة عالمية إن الجيش هدم ما لا يقل عن 20 منزلًا للاجئين يوم الاثنين.

ودفعت كانج البالغة من العمر 30 عامًا رجالًا من مخيم قريب لتدمير كوخها، وفضلت أن تفعل ذلك بنفسها من مواجهة هدم قسري.

وهي الآن وأطفالها الأربعة الصغار يعيشون في كوخ صغير مع عشرات الأشخاص.

وقالت: "نحن جميعًا نجلس داخل نفس الغرفة فوق بعضنا بعضًا مع أشياءنا".

وأضافت: "لا يمكننا استئجار مكان أو مغادرة أو عمل أي شيء على الإطلاق."