بيت الحكمة يطالب الهاكا بإجراءات حازمة ضد راديو “مارس”

طالب بيت الحكمة الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري “الهاكا”، باتخاذ كافة الإجراءات الحازمة ضد راديو “مارس”، بسبب ما اعتبره “الإهانة الكبيرة، التي تعرضت لها المرأة المغربية، على الخصوص، والمرأة بصفة عامة، على فم الصحافي عادل العماري”.

ودعا بيت الحكمة كافة المنابر الإعلامية، والمؤسسات العليا إلى تكوين الصحافيين، والهيآت التمثيلية لمهن الصحافة في المغرب، إلى تحسيس الصحافيات، والصحافيين بقيم المساواة، وبمسؤوليتهم الجسيمة كفئة مؤثرة في المجتمع.

وطالب بيت الحكمة، في بلاغ له، إذاعة مارس إلى “تفعيل قرار لتوقيف الصحافي المعني بالأمر لمدة ثلاثة أيام، بعدما لوحظ أنه يمارس عمله بشكل عاد، إذ علق، أول أمس الجمعة، على مباراة المغرب، وبنين”.

وعبر بيت الحكمة عن شجبه “تصرف الصحافي، كل السلوكات الحاطة من كرامة المرأة، عبر تكريس الصور النمطية حول المرأة، ككائن لا يصلح إلا في المطبخ و يمنع عليه ولوج ميادين أخرى”.

يذكر أن أحد الصحافيين في إذاعة راديو مارس، طالب إحدى المستمعات، بالتوجه إلى المطبخ، وعدم مشاهدة مباريات كرة القدم، ما اعتبره نشطاء مواقع التواصل تعليقا حاطا بكرامة المرأة.