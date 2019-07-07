اجتماع حاسم للإدارة الرجاء مع الورفلي

تعقد إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، برئاسة جواد الزيات، أحد أيام هذا الأسبوع، اجتماعا حاسما مع اللاعب الليبي سند الورفلي، للحسم في استمراره مع الفريق الأخضر من عدمه.

وأكد الزيات في تصريحات لموقع الأنصار أمس السبت، أنه كان مقررا أن يكون اجتماعا بينه والورفلي الجمعة الماضي، لكن اللاعب طلب منه تأجيل ذلك في آخر لحظة إلى الأسبوع المقبل.

وأشار رئيس الرجاء، أن ملف الورفلي لم يُقفل بعد بالرغم من العروض القوية التي تلقاها من أندية أخرى، وهو ما يجعل نسبة حمله قميص الفريق البيضاوي خلال الموسم المقبل ضئيلة نوع ما.

وكان الورفلي انضم للرجاء في مرحلة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي، قادما من أهلي طرابلس الليبي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، التي انتهت بنهاية الموسم الكروي الأخير، غير أن تألقه مع الفريق دفع مسؤولي بطل كأس السوبر الإفريقي، إلى التفاوض مع اللاعب من أجل الاستمرار مع النسور الخضر.