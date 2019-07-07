فنانون غاضبون: إقصاء الأسود نتيجة للاستهتار والغرور.. وآخرون يدافعون عن زياش

دفع إقصاء المنتخب المغربي من كأس إفريقيا، أول أمس الجمعة، بالفنانين إلى التفاعل مع ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من عبر عن تعاطفه مع اللاعبين، على الرغم من الإقصاء، وآخرون انتقدوا مستوى الأسود.

واعتبرت الفنانة المغربية، طاهرة حماميش، أن الغرور والثقة بالنفس الزائدة، والاستهتار بإرادة الآخر سبب فشل المنتخب ضد نظيره البينيني، مشيرة إلى أن الأسود كانوا الأحق بشهادة كل الدول العربية.

مغني الراب عمر السهيلي، الشهير بـلقب ديزي دروس، انتقد تشكيلة المنتخب الوطني المغربي، ووصف اللاعبين بـ”الزماكرية”، مستنكرا إقصاء اللاعب المحلي.

وكتب ديزي دروس: “دبا بكل موضوعية، بغيت نعرف باش نفعونا هاد الزماڭرية ديال المنتخب، الكرتي 4 سنين وهو تيخيط فلافريك طولا وعرضا، السعيدي وياجور تايماركيو طاشمة ديال البيوتا كل عام “.

وأضاف دروس: “لاعبي فريق الحسنية، وبركان لعبوا في إفريقيا أكثر من زياش ومن معه، ومدام المال سيصرف على المنتخب فمن الأفضل أن يكون لصالح اللاعبين المحليين، على الأقل لن نحس أنه وجب علينا النشئة في مارسيا أو روتردام، لحمل قميص المنتخب”.

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الفنان أمين الناجي دافع عن اللاعب زياش، الذي أهدر ضربة جزاء كانت كفيلة بعبور الأسود للدور المقبل، وقال عنه إن تفضيله للمنتخب المغربي على حساب هولندا كاف ليوضح أنه ينتمي إلينا، مستنكرا الهجوم، الذي يتعرض له، ومعبرا عن تضامنه معه.

ودافعت رقية ماغي، بدورها، عن لم عن حكيم زياش، وزملائه، إذ نشرت صورته وعلقت عليها: “معليش تقاتلتي أنت والفريق وكنتو في المستوى وكنتو أسود، وسوف تبقون أسود وسنرفع بيكم الراس”.

وقالت ديفا الغناء المغربي لطيفة رأفت: “شرفتم المغرب في كل المباريات اللي لعبتوها، تبارك الله عليكم حتى لو ماحالفكمش الحظ، ماعليهش ديما مغرب”.

وبرر زهير بهاوي، الذي شاهد اللقاء من المدرجات، الخسارة بالحظ العاثر، إذ كتب:”الماتش كان فيدينا لكن لسوء الحظ، نفس المشكل مبغاتش تماركا”.

وشكل إقصاء المنتخب المغربي مفاجأة غير سعيدة للمغاربة، خصوصا أن الجميع تطلع للوصول إلى مرحلة متقدمة من كأس إفريقيا، بعد التفوق في دور المجموعات، وتحقيق 3 انتصارات.