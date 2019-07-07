مجد الكروم: 4 إصابات في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق في قرية مجد الكروم وقع اليوم، الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع حادث طرق على المفرق الغربي لمجد الكروم بين سيارتين من خارج القرية وأخرى من مجد الكروم، وأسفر عن 4 إصابات وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.