النقب: مصرع امرأة بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة، في الخمسينيات من عمرها، من مدينة رهط مصرعها في حادث طرق بين سيارتين على شارع رقم 264 في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين. كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين بجروح وصفت بأنها خطيرة.
وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين، وتم نقلهما بسيارتي الإسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، في حين أقر وفاة المرأة من رهط.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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