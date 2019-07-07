السعودية تطلق تأشيرات الحج الإلكترونية

اعلنت المملكة العربية السعودية، الاحد، عن اطلاق تأشيرات الحج الإلكترونية.
وقال الغريب "بدأنا بتنفيذ خدمة مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440 هجرية، الخميس الماضي، من مطاري إسلام أباد في باكستان، وكوالالمبور في ماليزيا، وبدأت اليوم طلائع رحلات الحجاج المستفيدين من هذه الخدمة من جمهورية إندونيسيا وسوف تعقبها جمهورية بنغلاديش".
وأكد أن "المبادرة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالات خاصة ثم ينقلون لمقرات إقامتهم دون حاجة للانتظار في المطار"، مشيرا إلى "استفادة ما يزيد عن 225 ألف حاج وحاجة هذا العام من خمس دول".
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