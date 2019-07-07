بالوثيقة.. لجنة حكومية لتسهيل رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل مطار بغداد

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تتضمن تشكيل لجنة حكومية لتسهيل رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل مطار بغداد. يذكر ان مواطنين وناشطين اطلقوا مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي الى رئيس الوزراء تدعوه الى اعادة فتح طريق مطار بغداد اسوة بباقي مطارات العالم، بعد تحسن الوضع الامني بشكل كبير في العاصمة.

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