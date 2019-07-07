الدفاع النيابية تدعو لمسك الارض المطهرة بعد 'إرادة النصر'

شدد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب نايف الشمري، الاحد، على ضرورة مسك الارض بعد تطهير اي منطقة يتم التعامل معها ضمن عمليات "ارادة النصر" التي انطلقت اليوم في ثلاث محافظات لتطهير المناطق المحصورة بينها وصولا الى الحدود مع سوريا.
واضاف الشمري، ان "هناك ضرورة للحفاظ على النصر والانجاز الامني والعسكري المتحقق من تلك العمليات، ونعتقد ان مسك الارض من خلال تطويع ابناء تلك المناطق على اعتبار ان اهل مكة ادرى بشعابها سيكون الخيار الانسب والاكثر منفعة لضمان عدم عودة تلك الزمر الى جحورها التي كانت فيها".
يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت فجر اليوم عن انطلاق عملية ارادة النصر والتي تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التي تختبئ في هذه المناطق الصحراوية.
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