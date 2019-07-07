الدفاع النيابية تدعو لمسك الارض المطهرة بعد 'إرادة النصر'

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، "اننا بالوقت الذي نؤكد فيه دعمنا الكامل لتلك العمليات، والتي جاءت استجابة لدعواتنا خلال اللقاء مع القائد العام للقوات المسلحة وما طرح من قبلنا عن اهمية فرض سيطرة الدولة على تلك المناطق التي اصبحت مرتعا لعصابات داعش الارهابية، فاننا نشدد على اهمية مسك الاراضي ومفترقات الطرق بعد تطهيرها من تلك الزمر".واضاف الشمري، ان "هناك ضرورة للحفاظ على النصر والانجاز الامني والعسكري المتحقق من تلك العمليات، ونعتقد ان مسك الارض من خلال تطويع ابناء تلك المناطق على اعتبار ان اهل مكة ادرى بشعابها سيكون الخيار الانسب والاكثر منفعة لضمان عدم عودة تلك الزمر الى جحورها التي كانت فيها".

يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت فجر اليوم عن انطلاق عملية ارادة النصر والتي تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التي تختبئ في هذه المناطق الصحراوية.

