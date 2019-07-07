الحشد الشعبي يعلن قتل 'داعشيين' اثنين جنوب البعاج

اعلنت قوات الحشد الشعبي، الأحد، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" جنوب قضاء البعاج بمحافظة نينوى أثناء عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح اليوم.
وقال موقع الحشد في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة من الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من قتل عنصرين بتنظيم "داعش" الإرهابي في بحيرة سنسول جنوب قضاء البعاج بمحافظة نينوى".
وأضاف، أن "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية المشاركة في عملية إرادة النصر، ومازالت تواصل تقدمها".
يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت فجر اليوم عن انطلاق عملية ارادة النصر والتي تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التي تختبئ في هذه المناطق الصحراوية.
وأضاف، أن "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية المشاركة في عملية إرادة النصر، ومازالت تواصل تقدمها".
يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت فجر اليوم عن انطلاق عملية ارادة النصر والتي تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التي تختبئ في هذه المناطق الصحراوية.
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