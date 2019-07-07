“تحدي غطاء الزجاجة” يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي .. نجوم شاركوا فيه – فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، تحدٍ ترفيهي جديد، بعنوان تحدي غطاء الزجاجة “#Bottlecapchallege”، يقوم من خلاله الشخص بفتح غطاء زجاجة باستخدام قدمه.

ويقوم مستخدمو مواقع التواصل، الذين يشاركون في التحدي، بتصوير أنفسهم وهم يفتحون غطاء الزجاجة بحركة رياضية بأقدامهم.

قصة التحدي بدأت عند الأمريكي “ماكس هولواي”، بطل وزن الريشة في بطولة الفنون القتالية المختلطة، الذي شارك جمهوره استعراضا، وهو يفتح سدادة زجاجة بحركة خلفية.

وشارك عدد من النجوم في التحدي، منهم لاعبو كرة القدم، ابراهيموفيتش، وبول بوغبا، والفنانتين شدى حسون، وكوثر با محمد.

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وينشر المشاركون في التحدي مقاطع الفيديو على حساباتهم، مرفوقة بوسم : “#Bottlecapchallege”

وتنتشر بين الفينة، والأخرى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحديات تكسب صدا عالميا، من أبرزها ” تحدي سطل الماء”، وتحدي رقصة “كيكي”.