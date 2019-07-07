العثماني يهاجم وزراء الأحرار: سلوكهم “ناقص” وكيديرو العيب

خرج رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بانتقادات شديدة اللهجة لحلفائه الحكوميين، متهما إياهم بانتهاج سلوك “ناقص” سياسيا، و”كيديرو العيب”.

وقال العثماني، صباح اليوم الأحد، خلال حديثه أمام الجامعة الصيفية للمنتخبين في جهة فاس – مكناس، إن الحصيلة الحكومية، التي عرضها أمام البرلمان قبل أيام، تم إعدادها بمنطق تشاركي، مع جميع مكونات الحكومة، واجتمع أعضاء الحكومة في جلسة خاصة لمدارستها، مضيفا أنه في الوقت الذي يقول حزبه إن الحصيلة هي حصيلة حكومة، يخرج أعضاء من الحكومة “كيقولو إنهم لن يعرضوا إلا حصيلة قطاعاتهم”.

واعتبر العثماني أن سلوك حلفاء حزبه الحكوميين، الذين لا ينظرون إلا حصيلة مواقعهم الحكومية، في إشارة واضحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، هو سلوك “ناقص سياسيا”، معتبرا أن من نجح في الحكومة، فيجب على الجميع تبني نجاحه “لأننا بغينا نهزو البلاد”، متسائلا “واش غادي نبقى ديما رئيس حكومة؟”.

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العثماني انتقد حلفاءه الحكوميين بحدة أمام منتخبي حزبه في فاس، وقال: “علاش الواحد كيدير العيب مع أصحابو”، معتبرا أن ما وقع بينه وحلفائه في الحكومة بالسلوك “غير المعقول”.

ودعا العثماني منتخبي حزبه إلى نهج سلوك سياسي رشيد، معتبرا في الوقت ذاته أن من واجب أعضاء البجيدي الدفاع عن حزبهم إذا تعرض للإساءة، وقال: “من واجبنا الدفاع عن الحزب إذا تعرض للإساءة من حقنا الدفاع، والحمد لله ديما حنا لي كنتهاجمو”، داعيا إياهم إلى التريث قبل نقل الأخبار المتداولة إعلاميا عن حزبهم، والتحقق منها عن طريق الاتصال بالقيادات، التي قال إن هواتفها دائما مفتوحة.

وتأتي تصريحات سعد الدين العثماني، بعد سلسلة جولات لحزب التجمع الوطني للأحرار، قادها وزراؤه، عرضوا فيها حصيلة قطاعاتهم الحكومية فقط، ودافعوا عنها.