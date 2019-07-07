الزيات عن انتدابات الرجاء: “الأولوية لمركز الجناح”

أشار جواد الزيات رئيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، في تصريحات أدلى بها أمس السبت، لموقع أنصار الفريق الأخضر، أن فريقه ما زال يبحثه عن لاعبين آخرين لتعزيز صفوفه في الموسم القادم.

وقال الزيات: “قمنا بالتعاقد مع أربعة لاعبين، وما زلنا نبحث عن انتدابات جديدة، لكن الأولوية ستكون لمركز الجناح لتعويض رحيل زكرياء حذراف”.

وأكد رئيس الرجاء، أن سياسة ضم اللاعبين التي ينهجها مكتبه، تقوم على العقلانية ومعرفة مكامن النقص داخل النادي، وذلك من أجل إعداد فريق تنافسي يحصد الألقاب خلال الموسم المقبل.

يذكر أن الفريق البيضاوي، تعاقد لحد الآن مع الرباعي محسن متولي، والمدافع المالي ساليف كوليبالي، والكونغولي فابريس نغوما، ثم لاعب خط الوسط عمر العرجون، علما أن الرجاء سيلعب على أربع واجهات الموسم القادم، البطولة الاحترافية، وكأس العرش، وكأس محمد السادس، ودوري أبطال إفريقيا.