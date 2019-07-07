استنفار في طنجة بعد رمي الملايين في الشارع.. مواطنون نزلوا من سياراتهم لجمعها- فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، في طنجة، فيديو يظهر مجموعة من المواطنين ينزلون من سياراتهم ليجمعوا أموالا مرمية في أحد الشوارع الموجودة في وسط المدينة.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن الفيديو يعود إلى منتصف الأسبوع الجاري، حيث تم توثيقه من شرفة إحدى العمارات السكنية الموجودة في شارع المقاومة.

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الفيديو متعلقا بعملية سرقة فاشلة لأحد المحلات الموجودة في الشارع نفسه، وعند مطاردة المشتبه فيهم من قبل عدد من شباب الحي، قاموا بالتخلص من المبلغ، الذي قدر ما بين 10 و 15 مليون سنتيم، في الشارع ولاذوا بالفرار.

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فيما قلب نشطاء على “فايسبوك” أن الأمر يتعلق بتجار مخدرات قاموا بالتخلص من مبلغ مالي مهم لأسباب مجهولة.

وباشرت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الموضوع، وتحديد هوية المشتبه فيهم لتقديمهم إلى العدالة.