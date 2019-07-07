سعد لمجرد يتعرض للسرقة – فيديو

تعرض الفنان المغربي، سعد لمجرد، لسرقة فنية، إذ استخدم مغني سويدي، لحن أغنيته “كازابلانكا”، في أغنيته، التي أصدرها، أخيرا.
واعتمد المغني السويدي “كيدا”، على لحن أغنية سعد “كازابلانكا” في أغنيته التي أسماها “bella”.
ولقيت أغنية المغني السويدي نجاحا من حيث نسب المشاهدة على “يوتيوب”، حيث اقترب كليبها 3 مليون مشاهدة، قبل أن تحذفه قناة “كيدا” في الموقع نفسه، إذ بقي متاحا في قنوات غير رسمية .
وكان سعد لمجرد قد أصدر كازابلانكا في صيف السنة الماضية، وحصدت على “يوتيوب” أزيد من 150 مليون مشاهدة.
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