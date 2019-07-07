بنعطية بعد الإقصاء: ” أحس بالمرارة.. أسوء شعور في حياتي واليوم فهمت خيبة المغاربة”

تحدث المهدي بنعطية قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، عن السقوط المفاجئ للأسود من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، الجمعة الماضي، ضد بنين.

وقال بنعطية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك” :”انتهت رحلتنا في “كان” مع الكثير من المرارة، اليوم أستطيع أن أفهم خيبة أمل الشعب المغربي الذي كان لديه الكثير من الأمل فينا، نحن أيضا خاب أملنا”.

وأضاف عميد الأسود: “أسوء شعور في مسيرتي كان عيشي هذا الإقصاء وأنا أتابع المباراة من دكة البدلاء ولم أكن قادرا على مساعدة زملائي بسبب الإصابة التي تعرضت لها”.

وتابع لاعب الدحيل القطري: “كانت هذه البطولة الفرصة الأخيرة لجيل من اللاعبين للفوز بكأس مع المنتخب، بالنسبة للبعض فهذا الإقصاء يعتبر إخفاقا جديدا، ودرس للأجيال القادمة لفئة أخرى”.

وأكد بنعطية أن عدم تحدثه لوسائل الإعلام، جاء بسبب “الافتراءات” التي تناقلتها الصحافة عن المنتخب الوطني وعنه شخصيا، مشيرا أنه سيظل مدافعا عن ألوان المغرب كما كان دائما.