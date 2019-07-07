كفر قاسم: حظر نشر تفاصيل جريمة قتل أحمد أبو جابر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استصدرت الشرطة من محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا"، صباح اليوم الأحد، أمر حظر نشر في ملف التحقيق بملابسات جريمة قتل أحمد أبو جابر (61 عاما) من كفر قاسم.
ويشمل أمر حظر النشر تفاصيل ومعلومات حول التحقيق أو أية تفاصيل قد تكشف هوية المشتبه بهم. وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سار المفعول لغاية تاريخ 22.07.2019.
ووقعت جريمة قتل أحمد أبو جابر في مكان عمله في كفر قاسم، فجر يوم الإثنين الموافق 01.07.2019 بعد أن أقدم قاتل على إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.
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